بوراك دينيز مُهدّد بالحبس

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بعد شهور على حادثة الإعتداء الشهيرة من قبل بوراك دينيز بطل مسلسل "حب لا يفهم بالكلام"، نشرت المواقع الإلكترونية والصحف التركية الشهيرة خبراً صادمًا لجمهور بوراك قبل ساعات.الحكم بالحبسفبعد أشهر من الشكوى التي قدمتها نيلبري شاهين ضد بوراك دينيز تتهمه بالإعتداء عليها و على صديقتها أيضاً في إحد المطاعم الليلية، وتم إتخاذ قرار من قبل النيابة العامة بعد فحص التسجيلات الأمنية الخاصة بالمكان والسماع لشهادة الطرفين والشهود المتواجدين في المكان ليلة الواقعة، فتم صدور حكم بالموافقة على فتح دعوى ضد بوراك دينيز وطالبت المحكمة بسجنه لمدة تصل إلى سبع سنوات وشهرين بتهمة التعدي على سلامة الشعب وطمأنينته .والمحكمة هي التي ستقرر إذا كان بوراك دينيز ستتم محاكمته بالسجن ٧ سنوات في المحكمة الجنائية في أضنة، وهو ليس معرضاً للملاحقة القضائية حتى وقتنا الحالي وفق ما ذكرته التقارير الصحفية .علاقة حبوكان بوراك دينيز قد لاحقته شائعات حب جديدة خلال الأيام الماضية تؤكد إرتباطه ببستيمسو أوزدمير بعد إلتقاط صور تجمعهما سوياً في إحدى السهرات الليلية، وقد تجاهل الثنائي هذه الأخبار، وظهر بوراك من منزل بستيمسو في صورة خاصة مع كلبها الشهير، مما يؤكد الأخبارالتي إنتشرت حول علاقتهما. (نواعم)