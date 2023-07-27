بعد أن اتهمته بخيانتها مع ممثلة مشهورة.. الفنان الشهير يلجأ للقضاء

تقدم الفنان المصري، حسن شاكوش، ببلاغ للنائب العام، ضد طليقته ريم طارق، بعد اتهماها له بممارسة الرذيلة مع فنانة مشهورة في نهار رمضان.

واتهمها شاكوش بالتعدي بسبه بعبارات خادشة للحياء واتهامه بأفعال غير أخلاقية وغير مشروعة وارتكاب الرذيلة في نهار شهر رمضان المبارك مع ممثلة مشهورة، وذلك على أحد البرامج التلفزيونية، في تطور جديد للأزمة المستمرة بين المطرب حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

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وذكر البلاغ المقدم من شاكوش أن طليقته ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية، بتاريخ 17-7-2023، وقامت بسبه وقذفه باتهامات غير أخلاقية واتهامه بفعل الرذيلة في نهار رمضان واتهامه بعلاقة غير مشروعة مع ممثلة مشهورة بالكذب والافتراءات.



وأشار شاكوش في بلاغة إلى أن طليقته ريم طارق قامت باتهامه بقبض تبرعات من منصة التيك توك، وأخذها لحسابه الخاص وسبه وقذفه والتشهير به وبعائلته وهو طعن في العرض والشرف ويوجد مقطع فيديو بهذه الإساءات مما تسبب له بأضرار نفسية ومعنوية ومادية لقيامها بالتشهير به وتشويه سمعته على مرأى ومسمع الجميع، ولو أوجبت تلك الأفعال تسبب احتقاره، وتلك الأفعال تقع تحت تأثيم القانون ويعاقب عليها طبقا للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.