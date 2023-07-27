حبيب الفنانة المشهورة الممثل الشاب يطلب الطلاق من زوجته!

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تقدم حبيب الفنانة الأميركية أريانا غراندي الجديد إيثان سلاتر، بطلب طلاق رسمي من زوجته ليلي جاي، بعد أيام من انتشار أخبار تؤكد علاقته الغرامية بغراندي.وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، قدم الممثل الذي شارك في البطولة إلى جانب غراندي في الفيلم المقتبس عن فيلم "Wicked" من "Broadway" أوراق طلاقه للمحكمة في مدينة نيويورك، وذلك بعد مرور 5 سنوات على زواجه من ليلي جاي، التي وضعت طفلًا منه في شهر اب الماضي.وكشف مصدر مقرب من الزوجة، أنها شعرت بالصدمة فور معرفتها بعلاقة زوجها بغراندي.وقال المصدر، إن ليلي ترى أن زوجها تخلى عن عائلته وأدار ظهره لها ولابنها.كما أكد المصدر، أن ليلي تشعر بأنها تعرضت للخيانة من أريانا غراندي؛ لأن الأخيرة سمحت لنفسها بأن تمضي وقتًا طويلًا مع زوجها خلال تصويرهما فيلم Wicked، رغم معرفتها بأنه متزوج وله طفل. (فوشيا)