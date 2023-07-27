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فنون ومشاهير

بعد ساعات من إعلانها الاعتزال.. الفنانة الشهيرة ستسغيث: عايزة أشتغل أبوس إيديكم!

Lebanon 24
27-07-2023 | 14:58
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تراجعت الفنانة المصرية منى فاروق عن قرار اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها ذلك، موضحة الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال ثم العدول عنه.

وكتبت فاروق عبر حسابها في إنستغرام، رسالة مطولة ناشدت فيها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج، من أجل مساعدتها لإيجاد عمل، قائلة: "أنا بناشد دكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج.. عايزة أشتغل أبوس إيديكم.. عايزة أعرف أعيش".
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وأوضحت أن عدداً كبيراً من شركات الإنتاج والفنانين قطعوا التعامل معها بعد أزمة الفيديوهات المسيئة، وأنها ما زالت حتى اليوم تسمع كلاماً مهيناً وغير لائق بسبب تلك الأزمة.

وقالت: "المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عايزة أبقى كويسة زي أي واحدة؟ ليه بتقفلوا قدامي كل حاجة؟ أنا غلطت وربنا بيسامح.. ليه البني آدمين مش عايزين يسامحوا؟ أنا بسمع بودني بلاش منى عشان الفيلم ميضرش، ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس؟".
 
وبيّنت أنها "تعيش أزمة مادية خانقة جعلتها عاجزة عن دفع إيجار منزلها، وهي بحاجة ماسة للعمل"، متابعة: "أنا مش طالبة غير إني أشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش.. لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب".
المصدر: فوشيا
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