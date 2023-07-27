إعلانات حفليْ وائل كفوري في فرنسا تختفي.. والجمهور يتساءل عن السبب!

فوجئ الجمهور باختفاء إعلانات حفليْ الفنان وائل كفوري في فرنسا بعد أن أعلن في الأيام القليلة الماضية عن إحيائه لحفلين غنائيين، الأول في "كان" على مسرح قصر المؤتمرات، يوم 14 آب، والثاني في باريس في27 تشرين الأول.

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وتساءل الجمهور عن سبب هذه الخطوة من النجم اللبناني، وإن كان قد ألغى حفلاته أم أن هناك أسبابًا أخرى.

وكانت مدينة كان الفرنسية قد نشرت على مواقعها الرسمية الإلكترونية اسم وائل كفوري، الذي كان من المقرر أن يقيم حفله في قصر المؤتمرات.

من جهته، التزم كفوري الصمت تجاه الجدل الذي صاحب اختفاء إعلانات حفليه في فرنسا، في الوقت ذاته قام بالترويج لإعلانات حفلين آخرين في تورونتو ومونتريال، بكندا.