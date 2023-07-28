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فنون ومشاهير
العثور على ممثل شهير فاقدا للوعي في أحد الفنادق.. هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
28-07-2023
|
10:15
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كشفت تقارير إعلامية أجنبية أن فِرق الإسعاف عثرت على النجم العالمي جوني ديب فاقداً للوعي داخل غرفته في أحد فنادق العاصمة المجرية بودابست.
وذكرت صحيفة Blikk المجرية في معلومات نقلتها صحيفة Marca الإسبانية عن شهود عيان: "كل ما سمعناه هو أن ديب كان في حالة سيئة لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مغادرة الفندق. سمعنا أيضاً أنهم استدعوا طبيباً للتحقّق مما إذا كان يعاني من شيء أسوأ أو أنهم كانوا يتفاعلون بشكل مبالَغ فيه كما يتفاعلون مع نجوم الروك".
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واضطرت فرقة Hollywood Vampires إلى إلغاء حفلهم الأخير في بودابست بسبب أزمة ديب الذي انضم إلى الفرقة أخيراً، إلى جانب المغني أليس كوبر، وعازف الغيتار جو بيري وتومي هنريكسن.
وأشارت بعض التقارير إلى أن الكحول والمخدرات كانت السبب في فقدان ديب وعيه. (لها)
المصدر: لها
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