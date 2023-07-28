بعد توقيفه في القاهرة.. إخلاء سبيل المخرج المشهور

كشفت تقارير إعلامية عن توقيف المخرج المصري معتز التوني، في وقت متأخر من مساء الخميس، على خلفية مشاجرة داخل أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، مع شخص ادّعى أنه صحفي ومراسل تلفزيوني، لساعات قبل إخلاء سبيله.

Advertisement

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مشادة كلامية وقعت بين الطرفين داخل الفندق، لكنها سرعان ما تفاقمت وتحوّلت إلى مشاجرة بالأيدي وتبادل للضربات واللكمات بينهما، ما دفع إدارة وأمن الفندق إلى التدخُّل لفض الاشتباك.

وتوجّه التوني إلى أحد أقسام الشرطة، لتقديم بلاغ ضد الطرف الآخر، حيث ادعى الصحفي أنه شريك بإحدى المؤسسات الصحفية، ويعمل في قنوات فضائية شهيرة، متهمًا إياه بالتحرش بابنة شقيقته وسرقة هاتفها خلال تجهيزات حفل زفاف شقيقة المجني عليها.



من جهته، نفى الشاب الاتهامات التي وجّهت إليه، وسجّل شكوى بحق مخرج فيلم "مراتي وزوجتي" بطولة رامز جلال وحسن حسني، بتهمة الاعتداء عليه بالضرب من دون سبب.



وقررت النيابة إخلاء سبيلهما بعد توصلهما إلى تسوية، حيث قرر كل منهما التنازل عن المحضر الذي حرره ضد الآخر.