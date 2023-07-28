هاني شاكر بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر: لا أعرفه

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أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، أنه بعيد عن أجواء النقابة الحالية، كما أنه لم يتابع ضجة قرار إحياء حفل مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في مصر منذ البداية، لكنه على ثقة بأن المسؤولين في الدولة أخذوا القرار المناسب لإلغائه.وأضاف شاكر في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة قناة MBC مصر، أنه لا يعرف "سكوت"، كما أنه لم يستمع لأغانيه من قبل، معلقًا: "ممكن يكونوا وجدوا في إللي بيقدمه تجاوزات الله أعلم.. لكنني واثق تمامًا أنهم مش هيلغوا الحفل إلا إذا كانوا متأكدين أن هذا القرار الصح".وكانت الشركة المنظمة لحفل "سكوت"، قد أعلنت في بيان، مساء الأربعاء، أنه قد أُلغي رغم الجهود الجبارة لإحيائه، مشيرة إلى أن مشاكل الإنتاج المعقدة أدت إلى عدم إمكانية إقامة الحفل.وأضافت الشركة أنه سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء.من جانبه؛ أعرب نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، عن سعادته بإلغاء الحفل، ووصف القرار بأنه "انتصار للحق، والقيم، والعادات، والتقاليد".وأضاف "كامل" في رسالة دوّنها عبر حسابه على فيسبوك: "لم ولن نكون أبدًا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيًا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية ما دامت لا تمثل قلقًا وخوفًا على التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري".وتابع الفنان المصري: "قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف، وقلق، وغيره، على عاداتنا وتقاليدنا، واستمعت وشاهدت كل الفيديوهات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة، ورميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة، وأصحاب الفكر الشيطاني، والأقلام رخيصة السعر، والهدف، والمعروف هويتها وانتماءاتها غير المستحبة، والمكروهة عند الرب والعبد ".ولفت مصطفى كامل: "أوضحنا موقفنا كاملًا ومبررًا تبريرًا منطقيًا وعقلانيًا، وتركنا الأمر لله أولًا وأخيرًا، ثم لأولي الأمر الأمناء على مستقبل هذا الوطن الحبيب، شكرًا لكافة جهات الأمن في وطني الحبيب مصر على قراءة المخاوف التي نادينا بها، تحيا بلادي بالقيم والمبادئ والاحترام".