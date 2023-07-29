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فنون ومشاهير

ياسمين عز تدافع بقوة عن تامر حسني.. هذا ما قالته عنه

Lebanon 24
29-07-2023 | 00:45
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دافعت الإعلامية ياسمين عز عن الفنان تامر حسني بعد الانتقادات التي طالت فيلمه الجديد "تاج" خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أنه فنان شامل وفخر لمصر.

وقالت ياسمين في برنامجها "كلام الناس" عبر شاشة "إم بي سي مصر": "ليه كل ما تامر حسني يعمل فيلم وينجح بتقللوا منه؟ تامر حسني عدّى المرحلة دي ومش لسة هنقول موهوب ولا لأ، تامر وهو نايم ممكن يألف أغنية وعنده خبرة كبيرة لأن بقاله 700 سنة في الوسط الفني".
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وأضافت: "بقالنا 700 سنة معندناش فنان شامل من أيام عبد الحليم حافظ ودلوقتي جالنا تامر حسني المفروض نفتخر به لأنه مشرّفنا برة، ليه بيحصل تربص مع كل نجاح له وفيه متصيدين، إيرادات إيه اللي ماجبهاش الفيلم؟ دي التذاكر متباعة، ليه يطلع تعليق من شخص مجهول يقول إزاي فيلم تاج أعلى إيرادات؟ أنت مين؟ لصالح مين بتقول دا؟".

ووجّهت ياسمين عز رسالة الى منتقدي تامر حسني، قائلةً: "تامر أحسن من مليون ترافيس سكوت، ومعندناش في مصر غير تامر حسني فنان شامل وهو ناجح من وأنا في المدرسة لدرجة إنه مش بينام ولا بياكل ولا بيشرب عشان يقدم عمل حلو، والقلة اللي بيحبطوه متغاظين منه، وكل مرة يعملوا نفس الحملات عليه وأنا لن أسمح بده".
 
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