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فنون ومشاهير

"لعب عيال"... هل تعود منى زكي للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد 14 عاماً؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 03:30
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 تستعد النجمة منى زكي للتعاون مجدداً مع الفنان كريم عبد العزيز، في فيلم جديد بعنوان "لعب عيال"، بعد غياب التعاون بينهما لـ14عاماً.
 
بدأت التحضيرات لتصويره تحت إشراف المخرج طارق العريان، ولكن لن يتم البدء في تصويره إلا بعد انتهاء كريم عبد العزيز من تصوير مسلسله الجديد لموسم رمضان 2024.
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وقال المخرج طارق العريان خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: بحضر لفيم اسمه «لعب عيال»، بطولة كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، كتبناه وخلصناه، وفي انتظار كريم يخلص تصوير مسلسله عشان نبدأ تصوير.

يذكر أن منى زكي تعاونت مع كريم عبد العزيز في أربعة أعمال فنية صنعت نجوميتهما منها "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998، مع الراحل أحمد زكي وليلى علوي، وفيلم ليه خليتني أحبك عام 2000، وفيلم أبو علي عام 2005.

وكان آخر تعاون بينهما هو فيلم «أولاد العم»، الذي عرض في 2009، وشاركهم البطولة كل من: شريف منير، إنتصار، كندة علوش، محمد ثروت، وآخرون، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف عمرو سمير عاطف.
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