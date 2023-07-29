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فنون ومشاهير

محمد هنيدي: "سأقدّم رمضان مبروك أبو العلمين على المسرح قريباً"

Lebanon 24
29-07-2023 | 04:49
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كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن رغبته بتحويل شخصيته الشهيرة رمضان مبروك أبو العلمين حمودة التي ظهر بها في السينما والتلفزيون إلى عمل مسرحي، مؤكدًا أنه سيفعل ذلك قريبًا.

وقال هنيدي إن فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" تناول رسالة في غاية الأهمية، ولا يمكن للجمهور أن يشعر بالملل عند رؤيته له، بسبب التركيبة الغريبة للشخصية، وهذا ما دفعه لتقديمه في السينما والتلفزيون، وقريبًا على المسرح بحسب تعبيره.
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وأضاف: "هو نموذج مش ممكن تزعل منه رغم أنه ينتقدك، لإنك واثق من أنه عايز مصلحتك، وهذا النوع من الشخصيات الناس بتحبه، ويمكن استدعاؤه كل عدة سنوات".

واعترف هنيدي بانخفاض مستوى أعماله، خلال السنوات الأخيرة، مقارنة ما كانت عليها في السابق، معلقًا: "خطر لما تعمل حاجة فيها وجهة نظر مش حلوة أوي، وأنت تشوفها حلوة، والناس تقول كذا، وأنت تقاوح، دي تبقى مصيبة".

وأكد "هنيدي" خلال لقاء له مع برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، وجود بعض التجارب التي كان يرغب الجمهور رؤيتها بشكل أفضل، رافضًا اختفاءه عند حدوث ذلك، نظرًا لكون ردة فعل جمهوره دفعته لتقديم الأفضل بشكل يرضيهم.

وكشف هنيدي ملامح شخصيته في أحدث أفلامه "مرعي البريمو" مشيرًا إلى أنها حقيقية، إذ اقتبس ملامحها من "تجار الفاكهة" الذين يعرفهم عن قرب في حي إمبابة.

وأوضح أنه أتقن اللهجة الصعيدية من سوق الفاكهة المحيط بمنزله في إمبابة: "معلمو الفاكهة كانوا يدّوني الميكروفون وأنادي على الفاكهة، لغاية ما أبويا ينزل يضربني".

ووصف فيلم "مرعي البريمو" بأنه كان أحد أحلامه: "والنموذج الموجود في سوق فاكهة إمبابة هو أحمد مرعي البريمو بخفة دمه، اتربيت معه من صغري، وكان جارنا، والبيت وش في وش".
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