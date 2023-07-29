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فنون ومشاهير

لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"

Lebanon 24
29-07-2023 | 12:21
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طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة بمناسبة عيد الجيش بعنوان "لبنانك ممنوع اللمس" الذي يصادف يوم 1 آب.

وفي هذا الإطار، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الفنان عاصي الحلاني والمؤلف والملحن طوني أبي كرم، الملحن والموزع بودي نعوم والمخرج عادل سرحان، وقدّموا له تسجيل أغنية "لبنانك ممنوع اللمس"، بالتعاون مع مديرية التوجيه، بمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش اللبناني.
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وشكرهم قائد الجيش على إنجازهم هذا العمل.
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