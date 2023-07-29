Advertisement

فنون ومشاهير

منافسة سينمائية شرسة في آب.. هنيدي في مواجهة محمد رمضان

Lebanon 24
29-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1092463-638262589283717969.jpg
Doc-P-1092463-638262589283717969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرسان جدد ينضمون إلى السباق السينمائي الصيفي مع بداية شهر آب، وسط تواجد عدد كبير من الأفلام المعروضة منذ موسم عيد الأضحى السينمائي.

حيث يطرح الفنان المصري محمد رمضان فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي تشاركه بطولته نيللي كريم، وذلك في الثاني من شهر آب، بعد أن خرج الفيلم سابقا من موسم عيد الأضحى.
Advertisement

الفيلم تدور قصته حول أب يحاول علاج ابنه لكنه عاجز عن ذلك بسبب فقره، قبل أن تتبدل أحواله من خلال تجارة الأعضاء ويتحول إلى شخص غني، وسط أحداث مثيرة في العمل.

الشركة المنتجة للفيلم تستعد للاحتفال بعرضه الخاص مساء الأحد في إحدى دور العرض المصرية، كما طرحت أغنية "خمسة كل خميس" التي يقدمها محمد رمضان خلال أحداث العمل من أجل الترويج للفيلم.
محمد رمضان لن يكون وحده المتواجد على الساحة في ذلك التوقيت، حيث يطرح محمد هنيدي فيلمه الجديد "مرعي البريمو" في نفس اليوم أيضا.

الفيلم الذي ينتظره جمهور محمد هنيدي من أجل تقديم تجربة مختلفة عن أفلامه الأخيرة، التي اعترف محمد هنيدي مؤخرا بأنها لم تكن على قدر طموحات الجمهور.

لكنه وعد جمهوره بأن يقدم في فيلم "مرعي البريمو" تجربة مختلفة للغاية، حيث يعود للتعاون مع سعيد حامد في هذه التجربة الجديدة من أجل إخراج الفيلم، كما تشاركه البطولة غادة عادل.

هنيدي يقدم في أحداث العمل شخصية "مرعي" تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل وتعاونه في عمله، قبل أن يتعرضا إلى العديد من المغامرات الكوميدية.
ومن أجل الدعاية للفيلم الجديد، قرر هنيدي عمل مسابقة كوميدية لجمهوره، ونشر الملصق الخاص بالفيلم، مطالبا متابعيه بالإجابة عن السؤال حول عدد البطيخ الموجود في الصورة، مع وعد بحضور الفائز لمشاهدة الفيلم معه، وتسليمه بطيخة هدية أمام وسائل الإعلام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:54 | 2023-07-30
00:32 | 2023-07-30
12:21 | 2023-07-29
11:00 | 2023-07-29
10:53 | 2023-07-29
08:23 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website