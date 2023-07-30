درس في بيروت: وفاة ابن فنان مصري شهير غرقاً.. غاب ثم انتشل فاقدا الوعي! (صور)





في التفاصيل، أكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر، أنها تلقت خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، موضحة أنها توجّهت إلى مستشفى العلمين الذي نقل إليه الجثمان.

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غاب ثم انتشل فاقداً الوعي

كما أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة الخبر، وفقا لوسائل إعلام مصرية محلية، ومعه الدكتور أشرف زكي.



وتبيّن أن الشاب وصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.



وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.



كما ذكرت نقلا عن مرافقي المتوفى في استجواب الشرطة، أنه كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتشل فاقدا للوعي. توفي الشاب عبدالله نجل الفنان المصري حسن يوسف من زوجته الفنانة المصرية شمس البارودي، غرقاً أثناء سباحته في إحدى قرى الساحل الشمالي.في التفاصيل، أكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر، أنها تلقت خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، موضحة أنها توجّهت إلى مستشفى العلمين الذي نقل إليه الجثمان.غاب ثم انتشل فاقداً الوعيكما أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة الخبر، وفقا لوسائل إعلام مصرية محلية، ومعه الدكتور أشرف زكي.وتبيّن أن الشاب وصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.كما ذكرت نقلا عن مرافقي المتوفى في استجواب الشرطة، أنه كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتشل فاقدا للوعي.

آخر العنقود

يشار إلى أن الشاب الراحل عبد الله يبلغ من العمر 35 سنة، وهو الابن الأصغر للفنانين الشهيرين.



وللنجمين 4 أبناء، هم ناريمان الكبرى، ثم عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج مؤخراً، ومحمود ثم عبد الله الأخير الذي يصفونه بالابن المدلل وآخر العنقود.



أما الراحل، فدرس الطيران في أوكرانيا، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، كما أنه لم يدخل الوسط الفني أبداً.(العربية)



