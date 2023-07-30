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قدمت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا جماهيريا ضخما في مدينة العلمين في مصر.وقدمت نانسي خلال الحفل باقة من أجمل اغنياتها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.وتألقت نانسي بجمبسوت "شورت" باللون الذهبي من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.واللافت هو ما فعلته نانسي على المسرح لحظة دخولها، اذ وجهت تحية للجمهور ولكل من حضر الحفل، شاكرة اياهم على تواجدهم وواعدة بأن يكون الحفل مميزا، الا انها ابدت انزعاجها من وجود الجمهور في مسافة بعيدة عن المسرح، وقالت: "بحبكن كتير وكنت بتمنى لو كنا اقرب على بعض، كان فينا نتحمس اكتر، بس انتوا لو بعاد، نحنا قراب وبالقلب".