Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2023 | 00:54
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا جماهيريا ضخما في مدينة العلمين في مصر.

وقدمت نانسي خلال الحفل باقة من أجمل اغنياتها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وتألقت نانسي بجمبسوت "شورت" باللون الذهبي من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.
Advertisement

واللافت هو ما فعلته نانسي على المسرح لحظة دخولها، اذ وجهت تحية للجمهور ولكل من حضر الحفل، شاكرة اياهم على تواجدهم وواعدة بأن يكون الحفل مميزا، الا انها ابدت انزعاجها من وجود الجمهور في مسافة بعيدة عن المسرح، وقالت: "بحبكن كتير وكنت بتمنى لو كنا اقرب على بعض، كان فينا نتحمس اكتر، بس انتوا لو بعاد، نحنا قراب وبالقلب".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:59 | 2023-07-30
02:17 | 2023-07-30
00:32 | 2023-07-30
23:00 | 2023-07-29
12:21 | 2023-07-29
11:00 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website