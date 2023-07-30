ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)

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نشرت الفنانة ميريام فارس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من إجازتها خارج لبنان.وأثارت ميريام الجدل من خلال هذه الصور، حيث ارتدت "كاش مايوه" باللون الزهري واسع ومكشوف عند منطقة الظهر.ووقفت ميريام فارس أمام البحر، ويبدو أن الهواء جعل الكاش مايوه يتحرك وكاد يكشف الكثير.