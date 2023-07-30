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فنون ومشاهير
ظهرت داخل حوض استحمام يحتوي على مكعبات ثلج.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة "الثمن" رزان جمال (صور)
Lebanon 24
30-07-2023
|
04:36
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خاضت الممثلة رزان جمال تحدي الغطس في الثلج على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ينتشر بسبب ارتفاع درجة الحرارة حالياً.
ونشرت رزان لقطات من جلوسها في حوض استحمام يحتوي على المياه ومكعبات الثلج، بحرارة بلغت 5 درجات مئوية وفق ما أوضحت.
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وأشارت في منشور آخر عبر خاصية القصص المصورة (ستوري) إلى أن صديقتها المنتجة السورية ميادة الحراكي صاحبة الفكرة.
وتألقت جمال أخيراً في بطولة مسلسل "الثمن" إلى جانب النجم السوري باسل خياط، والممثلين نيكولا معوض، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، صباح الجزائري، رفيق علي أحمد، رنده كعدي، طلال مارديني وغيرهم (لها)
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