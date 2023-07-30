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فنون ومشاهير

كارلوس عازار لأوّل مرّة في عمل مصري " سيب وأنا أسيب"

Lebanon 24
30-07-2023 | 11:00
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إنطلق عرض المُسلسل المصريّ "سيب وأنا أسيب" عبر منصّة "شاهد" وهو من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني ونخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر.

ويُطلّ كارلوس عازار في مُسلسل "سيب وأنا أسيب" كضيف شرف من خلال إطلالة خاصّة ولأوّل مرّة من فترة السبعينيّات لنجم لبنانيّ، بدور كاميو يظهر من خلاله بشخصيّته الحقيقيّة كنجم دراما وسينما معروف.
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وعن مُشاركته في مُسلسل "سيب وأنا أسيب" قال النجم كارلوس عازار: "هذا العمل عزيز جداً على قلبي بخاصّة أنّني ومن خلاله أسجّل في هذه المرحلة الزمنيّة أوّل دور كاميو لنجم لبنانيّ في عمل مصريّ ضمن إطار يحمل قيمة فنيّة كبيرة لمسيرتي وخبرتي التي تخطّت الـ20 عاماً في مجال الدراما، أضف إلى أنّني أطلّ وللمرّة الأولى في عمل مصريّ وهذا شرف كبير لي."

يُذكر أنّ "سيب وأنا أسيب" مُسلسل إجتماعيّ كوميديّ مؤلّف من 10 حلقات، وهو من إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج شركة "صبّاح أخوان". (نواعم)   
المصدر: نواعم
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