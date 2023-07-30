"نظرة حب" تجمع باسل خياط وكارمن بصيبص.. ما القصة؟

يستعد النجم السوري باسل خياط خلال الفترة الحالية لعمل جديد سيخوض به الموسم الدرامي الرمضاني 2024، وذلك بعد غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023.



وسيحضر باسل خياط ببطولة مسلسل "نظرة حب" وهو من تأليف الكاتب والممثل السوري رافي وهبي ومن إخراج رشا شربتجي، ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "سيدتي نت" أن تتصدى النجمة اللبنانية كارمن بصيبص للبطولة النسائية في العمل.

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ولم تفصح شركة الصباح المنتجة للعمل عن أي تفاصيل تخص المسلسل، حيث لم تخرج أي تصريحات رسمية من الشركة أو الناطقة الإعلامية باسمها حتى الآن.



وكان النجم السوري باسل خياط قد غاب عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023 نتيجة انشغاله بتصوير مسلسل "الثمن" الذي انتهى عرضه قبل مدة، والذي شاركته البطولة فيه الفنانة اللبنانية رزان جمال، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية جداً.



وجسد باسل خياط في المسلسل شخصية زين والذي يعيش قصة حب مميزة مع "سارة" إلا انه يستغل حاجتها فيشعر بالندم بعدها.





ومن ناحيتها، سجلت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص نجاحاً كبيراً من خلال تصديها لبطولة مسلسل "عروس بيروت" على مدار ثلاث مواسم، حيث حقق العمل نسب متابعة عالية ونجاح كبير. (سيدتي)