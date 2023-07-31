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فنون ومشاهير

"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:54
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شارك الفنان السوري ناصيف زيتون ضمن حفلات مهرجان قرطاج الدولي فى دورته 57، وقدم حفلا مميزا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري على المسرح، حيث كانت معجبة تناديه "ناصيف" بأعلى صوت ليرد عليها ويقول: "يا نعم، عيونو، يا حبيبتي انتي".
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزيتون على المسرح وهو يغني باللغة التركية، وتفاعلوا معه بشكل ملفت.(الجديد)

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