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فنون ومشاهير

مشاجرات ومزاحمة بين حراس محمد رمضان والجمهور!

Lebanon 24
31-07-2023 | 11:00
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أقامت شركة "العدل غروب" العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" للنجمين محمد رمضان ونيللي كريم، في إحدى دور السينما في منطقة السادس من أكتوبر.
 
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وشهد العرض الخاص بالفيلم زحمة قوية وتدافعاً شديداً بين الجمهور، وتطوّر الأمر الى اشتباكات بين الحرس الشخصي والحضور، لحظة وصول رمضان الى دار العرض حيث التفّ حوله البودي غاردات، لإبعاد الجمهور عنه. (لها) 

المصدر: لها
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