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فنون ومشاهير
تفاصيل جديدة تتعلق بحادث غرق نجل حسن يوسف.. لم يتم انقاذه وشهود يكشفون اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
31-07-2023
|
08:00
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لا تزال فاجعة غرق نجل النجم حسن يوسف محط إهتمام الجميع، حيث كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عن تواصلها مع المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف الذي كشف عن بعض التفاصيل حول وفاة نجل شقيقه.
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وكشفت لميس أن شقيق الفنان حسن يوسف أكد لها أنه لم يتم تشريح الجثمان وأي شيء يقال عن هذا الأمر غير صحيح، وتم نقل الجثمان إلى مسجد الشرطة حيث تقام الجنازة.
وأوضح شقيق الفنان حسن يوسف أن عبد الله كان مع الأسرة منذ يوم الجمعة الماضية حيث يمضون الإجازة هناك.
انهيار والدته
وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات تلفزيونية، إن شمس البارودي اتجهت على الفور إلى المستشفى الذي نُقل إليه ابنها عبدالله الذي فارق الحياة غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي.
كما أضافت أن الباردوي دخلت بحالة انهيار وبكاء وصدمة فور سماعها وزوجها نبأ وفاة نجلهما عبدالله غرقا ليل السبت الأحد.
وكذلك كشف شهود عيان وأصدقاء الراحل عبدالله يوسف، نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، اللحظات الأخيرة قبل وفاته غرقًا في منطقة الساحل الشمالي بمصر.
وبحسب ما تضمنه المحضر الرسمي، فقد أكد أصدقاء الراحل أنه أصرَّ على النزول إلى البحر ليلًا، وبالفعل نزل ولكنه لم يستطع مقاومة تيار الأمواج، ثم اختفى تحت الماء، وانتشل فيما بعد جثمانه وهو فاقد الوعي.
على صعيد آخر، تقدم شهود برواية أخرى زاعمين أن أحدًا لم يتدخل لإنقاذ عبدالله من الغرق، وأنه تم العثور على جثته على شاطئ البحر وليس كما أشيع داخل البحر.
بدورها عملت نيابة مدينة مرسى مطروح على تفريغ كاميرات المراقبة المواجهة للشاطئ. وبعد معاينة موقع الحادثة ومناظرتها جثمان الفقيد الشاب، والاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، صرحت بتسليمه لأسرته من أجل دفنه.
وتوفي نجل حسن يوسف غرقا الأحد، في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين. (لها)
المصدر:
لها
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