Advertisement

فنون ومشاهير

ملزم بعدم الكلام لأيام.. مطرب الراب الشهير يتعرض لأزمة صحية وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
31-07-2023 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1093104-638264326726542810.jpg
Doc-P-1093104-638264326726542810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مطرب الراب الشهير بإسم "عفروتو" عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، مشيراً الى أنه بحاجة إلى رعاية خاصة.

وأعلن عفروتو هذا الخبر من خلال منشور عبر خاصية "الستوريز" في "انستغرام"، كاشفاً عن المرض الذي يعاني منه وتأثيره عليه. وكتب "الحمد لله على كل شيء. جالي قطع في الحنجرة ولازم أفضل على الأقل 10 أيام بدون كلام نهائي، والكلام يكون عند الضرورة بس، ولازم ألتزم بالعلاج. دعواتكم بالشفاء العاجل".
Advertisement

هذا وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر إصابة الفنان الشاب وتمنوا له الشفاء العاجل وتخطي هذه المحنة الصعبة التي تحتاج للرعاية والاهتمام.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:02 | 2023-07-31
11:00 | 2023-07-31
08:37 | 2023-07-31
08:00 | 2023-07-31
04:54 | 2023-07-31
04:30 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24