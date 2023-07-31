ملزم بعدم الكلام لأيام.. مطرب الراب الشهير يتعرض لأزمة صحية وهذه تفاصيلها

كشف مطرب الراب الشهير بإسم "عفروتو" عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، مشيراً الى أنه بحاجة إلى رعاية خاصة.



وأعلن عفروتو هذا الخبر من خلال منشور عبر خاصية "الستوريز" في "انستغرام"، كاشفاً عن المرض الذي يعاني منه وتأثيره عليه. وكتب "الحمد لله على كل شيء. جالي قطع في الحنجرة ولازم أفضل على الأقل 10 أيام بدون كلام نهائي، والكلام يكون عند الضرورة بس، ولازم ألتزم بالعلاج. دعواتكم بالشفاء العاجل".

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هذا وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر إصابة الفنان الشاب وتمنوا له الشفاء العاجل وتخطي هذه المحنة الصعبة التي تحتاج للرعاية والاهتمام.