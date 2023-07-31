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فنون ومشاهير

لهذا السببب ألغى المغني الفرنسي الشهير حفله في تونس

Lebanon 24
31-07-2023 | 16:02
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أعلن المغني الفرنسي الشهير، ميتغ غيمس، إلغاء حفله الغنائي، المقرر بمدينة جربة بتونس في 11 آب المقبل، بسبب ما اعتبره "الظروف غير الإنسانية" التي يعيشها مهاجرون بالبلاد.


وقال غيمس على صفحته الرسمية بمنصة إنستغرام: "تم طرد أطفال ونساء ورجال من تونس إلى ليبيا في ظروف غير إنسانية".
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وأضاف: "لن أستطيع القيام بزيارة إلى تونس، لا أعرف أين هي الحلول.. لكن هذه المحنة الشديدة لا تطاق". 

وأرفق الفنان الفرنسي الكونغولي، إعلانه بصور لمهاجرين على الحدود التونسية الليبية، رافعين لافتات "تونس غير آمنة" و"نحتاج إلى المساعدة".
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