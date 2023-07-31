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فنون ومشاهير

صور جريئة.. إبنة عمرو دياب تحدث بلبلة

Lebanon 24
31-07-2023 | 23:00
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أثارت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب الجدل بسبب صورها التي ظهرت فيها بالمايوه على البحر، وأخرى برفقة حبيبها.

ووثقت كنزي، عبر حسابها في "إنستغرام"، صورا تجمعها بأصدقائها أثناء استمتاعهم برحلة بحرية، وظهرت بملابس البحر على متن يخت وشاطئ البحر، وهو ما عرضها للانتقادات بين متابعيها، معتبرين الصور جريئة.
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وأشار آخرون إلى أنه كان عليها عدم نشر صورها حتى تتفادى ردود الفعل السلبية.
 
فيما دافع عنها طرف ثالث من المتابعين، مؤكدين أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وارتدت الملابس المناسبة لهكذا أجواء بحرية، مستغربين من الانتقادات التي استهدفتها.
المصدر: فوشيا
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