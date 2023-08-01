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فنون ومشاهير

بعد دفن والده بأسبوع.. وفاة ممثل شهير عن عمر ناهز الـ 25 عاماً (صور)

Lebanon 24
01-08-2023 | 03:32
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توفي الممثل الأميركي أنجوس كلاود، عن عمر ناهز 25 عاماً دون ذكر الأسباب، وذلك بعد أسبوع من وفاته والده، وفق ما أعلنته عائلته مساء أمس الاثنين.
 
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وقالت أسرة كلاود في بيان: "ببالغ الحزن نقول وداعا لإنسان لا يصدق اليوم".

وأضافت: "كفنان وصديق وأخ وابن، كان أنجوس مميزا لنا جميعا من نواح كثيرة. وقد دفن والده في الأسبوع الماضي وكافح بشدة مع هذه الخسارة".

وتابعت الأسرة: "الراحة الوحيدة التي لدينا هي معرفة أن أنجوس لم شمله الآن مع والده، الذي كان أفضل صديق له. كان أنجوس منفتحا بشأن معركته مع الصحة العقلية ونأمل أن تكون وفاته تذكيرا للآخرين بأنهم ليسوا وحدهم ويجب ألا يقاتلوا هذا بمفردهم في صمت".

واختتم بيان الأسرة: "نأمل أن يتذكره العالم بسبب روح الدعابة والضحك والحب للجميع. نطلب الخصوصية في هذا الوقت لأننا ما زلنا نتعامل مع هذه الخسارة المدمرة".

وأشارت بعض المصادر أن وفاته جاءت بسبب جرعة مخدرات زائدة.
 
 
 
 
يذكر أن كلاود اشتهر بعمله في المسلسل الأميركي "يوفوريا" أو "نشوة" إلى جانب أعمال أخرى وظهوره في مقاطع موسيقية مصورة.(وكالات)

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