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فنون ومشاهير

بعد دخولها موسوعة غينيس.. هذا ما تحضر له نجوى كرم

Lebanon 24
01-08-2023 | 07:15
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قبل أيام، احتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بدخولها موسوعة غينيس كصاحبة أطول رداء في العالم والذي بلغ طوله 55.5 متراً، وبتكريمها وسط جمهورها الضخم بالأردن قبل حفلها الأسطوري بجرش والذي حضره آلاف الجماهير للإحتفال بنجمتهم المفضلة، ولكن ماذا عن مفاجآة نجوى كرم لجمهورها بعد طرح ألبومها الجديد؟
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مفاجآة شخصية
بحسب المعلومات فأن نجوى كرم تقوم حالياً بالتحضير لمفاجآة قوية لجمهورها خلال الفترة المقبلة بعد قرار شركة روتانا بعدم تصوير كليبات جديدة من الألبوم؛ إذ تفكر في تصوير كليب جديد على نفقتها الخاصة ولكن لم تحسم قرارها النهائي تجاه الأغنية التي ستقوم بإختيارها للتصوير.


من ناحية أخرى، يبدو أن لقاء نجوى كرم بالإعلامية منى الشاذلي في جرش جعل الطرفين يتفقان على مقابلة تلفزيونية قريبة لنجوى ضمن حلقات برنامج معكم الشهير عبر شاشة السي بي سي، خاصة بعد أن تصدر هاشتاغ "نجوى كرم في معكم منى الشاذلي " تويتر خلال الساعات الماضية.
وجدير بالذكر أن أغنية عشر دقايق لنجوى كرم من ألبومها الأخير كاريزما قد تصدرت المركز الاول للأغاني الأكثر إستماعاً في مصر عبر منصة ديزر خلال الساعات الماضية وحقق الألبوم نجاحاً واسعاً على مستوى المنصات الرقمية الغنائية فور طرحه. (نواعم)      
المصدر: نواعم
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