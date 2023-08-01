هؤلاء ممنوعون من حضور حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي!

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على الرغم من انتهاء أزمة فيروس كورونا في غالبية دول العالم، فاجأت الشركة المنظّمة لحفل الفنان الكبير عمرو دياب في بورتو مارينا، الجمعة 11 آب الجاري، بوضع شرط لدخول الجمهور الحفل، وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشدّدة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع دخول الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً.وسيقدّم عمرو دياب خلال الحفل عدداً من أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره، ومن أبرزها "يوم التلات" و"مغرور" و"برج الحوت" وغيرها الكثير من الأغاني التي تتناسب مع أجواء الصيف المرحة.وكان عمرو دياب قد تصدّر "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ساعة واحدة فقط من طرح أغنيته الجديدة "والله أبداً"، والتي تُعد تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها عمرو دياب لأول مرة حيث يغنّي في مطلع الأغنية أبياتاً من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي. (لها)