Advertisement

فنون ومشاهير

هؤلاء ممنوعون من حضور حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي!

Lebanon 24
01-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1093306-638264931952610727.PNG
Doc-P-1093306-638264931952610727.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من انتهاء أزمة فيروس كورونا في غالبية دول العالم، فاجأت الشركة المنظّمة لحفل الفنان الكبير عمرو دياب في بورتو مارينا، الجمعة 11 آب الجاري، بوضع شرط لدخول الجمهور الحفل، وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشدّدة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع دخول الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً.
Advertisement

وسيقدّم عمرو دياب خلال الحفل عدداً من أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره، ومن أبرزها "يوم التلات" و"مغرور" و"برج الحوت" وغيرها الكثير من الأغاني التي تتناسب مع أجواء الصيف المرحة.

وكان عمرو دياب قد تصدّر "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ساعة واحدة فقط من طرح أغنيته الجديدة "والله أبداً"، والتي تُعد تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها عمرو دياب لأول مرة حيث يغنّي في مطلع الأغنية أبياتاً من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي. (لها)       
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:54 | 2023-08-01
10:15 | 2023-08-01
09:20 | 2023-08-01
07:15 | 2023-08-01
03:32 | 2023-08-01
03:02 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24