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فنون ومشاهير

قصص مؤلمة.. فنانة مصرية تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لنجل حسن يوسف

Lebanon 24
01-08-2023 | 10:15
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فيما لا تزال حادثة غرق نجل الفنان حسن يوسف تشغل الشارع المصري، كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب التي تربطها علاقة صداقة قوية بالعائلة، عن تفاصيل ما علمته من والدة الراحل الفنانة شمس البارودي.

وقالت شعيب في تصريحات إعلامية، إن والدة الراحل أخبرتها برفضها سفر نجلها إلى القرية السياحية هذا العام، لكن ابنها أصر على السفر، وحينما طالبته بتأجيل السفر أصر على موقفه، وهو ما جعلها تبكي وتقول "راح لقضاه".
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وأوضحت الفنانة المصرية أن القصة التي رواها الفنان حسن يوسف لهم، تؤكد أن نجله غادر المنزل في الـ 12 ظهرا، واختفى لفترة طويلة، وهو ما دفع الأسرة لإبلاغ الشرطة من أجل تحديد موقعه.

وبعد بحث استمر لساعات، وجدوا الجثة على الشاطئ بعد أن جرفتها المياه، ما يعني أن الراحل نزل إلى الماء في الظهيرة وليس في المساء كما قيل في البداية.

غير رأيه في الزواج مؤخراً
كما كشفت شعيب أن الراحل لم يكن متزوجا، وكانت والدته تلح عليه في الأمر كثيرا، لكنه كان يرفض، وغير موقفه قبل 3 أيام فقط من السفر إلى القرية السياحية.

حيث أخبر والدته أنه وافق على الزواج، وبالفعل بدأت والدته في تحضير شقة الزوجية الخاصة به، قبل أن يفجعها موته، وتدخل في حالة انهيار شديد.

وتوفي عبد الله حسن يوسف بعد غرقه مساء السبت في منطقة الساحل الشمالي، وشيع إلى مثواه الأخير ظهر الاثنين، وأقامت العائلة العزاء على المقابر، ورفضت أن يكون هناك موعد لاحق للعزاء. (العربية)        
المصدر: العربية
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