بعد أسبوع من وفاة والده.. هل انتحر أنغوس كلاود؟

أثارت وفاة الممثل الأميركي الشاب أنغوس كلاود، 25 عاما، حالة من الصدمة بين متابعيه، حيث جاءت بعد أسبوع من وفاة والده.



وكشفت وسائل الإعلام العالمية بعد ساعات من وفاة كلاود، أمس الإثنين، في كاليفورنيا أن والدته أبلغت عن احتمالية تناوله جرعة زائدة من المخدرات حين اتصلت بقسم الطوارئ في أوكلاند، وأن قلبه لا ينبض.

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فيما ذكرت تقارير صحافية أخرى نقلا عن مصدر مقرب للعائلة، أن أنغوس كلاود نجم مسلسل Euphoria كان يعاني من أفكار انتحارية منذ عودته من أيرلندا بعد أن دفن والده الذي توفي الأسبوع الماضي.



وكانت عائلة أنجوس كلاود قد أصدرت بيانا جاء فيه: "لقد دفن والده الأسبوع الماضي وعانى بقوة من خسارته. الشيء الوحيد المريح في هذا الأمر هو أن أنجوس اتحد من جديد مع والده الذي كان صديقه المفضل. كان أنجوس صريحا بخصوص صراعه مع المشاكل النفسية ونتمنى أن يكون رحيله تذكرة للآخرين أنهم ليسوا بمفردهم ولا يجب أن يصارعوا وحدهم في صمت".