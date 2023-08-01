بعد قضية التحرّش.. الممثل المشهور يحاول استعادة "أمجاده الفنية"

بعد أسبوع على صدور حكم براءة الممثل الأميركي كيفن سبايسي من تهمة التحرش الجنسي، بدأت تقارير تتناول محاولاته لاستعادة "أمجاده الفنية"، عبر مساعٍ لعرض فيلمه "كونترول" في صالات السينما الأميركية والبريطانية.

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وذكرت صحيفة "هوليوود ريبرتر" أن منتجي الفيلم يأملون بالتوافق على عرضه خلال كانون الثاني 2023، بالتزامن مع فترة الأعياد، بعدما أصبح جاهزاً للعرض عقب الانتهاء من تصويره في بريطانيا، خلال أزمة سبايسي القضائية.



ويعتبر "كونترول" أول عمل لسبايسي يكشف النقاب عنه بعد آخر دور صوتي له في أواخر عام 2022، بينما كان ينتظر محاكمته الجنائية في لندن. والفيلم الجديد من تأليف وإخراج جين فاليز.



