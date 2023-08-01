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فنون ومشاهير

إلى جانب جون سينا وجاكي شان.. فنان عربي يشارك في فيلم عالمي

Lebanon 24
01-08-2023 | 23:00
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وصل الفنانان المصريان هاني عادل وليلى عز العرب للعالمية بعد مشاركتهما في فيلم الإثارة الغامض Hidden Strike، إلى جانب النجمين العالميين جاكي شان وجون سينا.

وظهر هاني عادل (بدور الكابتين أزير) في أحد مشاهد الفيلم وهو يقود هليكوبتر، بينما يتشبث نجم الآكشن جاكي شان بالبوابة أثناء تحليق الطائرة في السماء.
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يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم عام 2018، لكن صنّاعه قرروا تأجيل عرضه بسبب جائحة كورونا.

وأشارت مصادر عدة إلى أن الفيلم كلف نحو 80 مليون دولار، بينما حقق البرومو الرسمي له في يوتيوب أكثر من 8 ملايين مشاهدة.
المصدر: فوشيا
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