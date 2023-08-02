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فنون ومشاهير
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
02-08-2023
|
00:19
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للمرة الأولى، كشف الفنان راغب علامة عن حادثة غريبة حصلت بين زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة وإحدى معجباته، خلال احدى الحفلات التي احياها في وقت سابق.
وحلّ علامة ضيفا ضمن برنامج "التاسعة"، حيث تحدث عن تفاصيل العلاقة القوية التي تجمعه بعائلته وزوجته، مشيرًا إلى أن الأخيرة لها الفضل الكبير في استمرار حياتهما الزوجية.
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وأكد راغب أن زوجته جيهان تحاول تحمل معجباته وعدم خلق عداوة بينها وبينهن، اذ قال: "يوم ما اتجوزتها قولتلها هتحبي المعجبات زي ما بيحبوني وبحبهم، وخليهم أصحابك وحبايبك، زي ما هم أصحابي، وده مش هيأثر على العلاقة الزوجية، والحاجز محدش هيخترقوا".
وروى علامة موقفًا محرجًا حصل بين زوجته واحدى معجباته، اذ قال: "مرة كنت بحضر مباراة كأس العالم النهائية في إحدى الفنادق، وفي واحده دخلت بين الأمن، ووصلتلي ورمت نفسها عليا، وجيهان مراتي لأول مرة مسكتها ورمتها لورا، وكنت سعيد إن هي عملت كده لأن البنت تخطت حدودها بشكل كبير".(الجديد)
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