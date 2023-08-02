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فنون ومشاهير

عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2023 | 02:13
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طرحت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عندما ترجع بيروت".
واختارت ماجدة الرومي غناء كلمات قصيدة للشاعر الراحل نزار قباني، وتعاونت في الأغنية مع الملحن يحيى الحسن، والموزع الموسيقي الأوركسترالي ميشال فاضل، والتوزيع الموسيقي الشرقي حسن يحيى المعوش، والكليب من إخراج شربل يوسف.
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وأهدت ماجدة الرومي الأغنية لأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، من خلال رسالة في بداية الكليب قالت فيها: "أهدي عملي هذا إلى أهالي شهداء المرفأ، وكل أهالي شهداء لبنان الأبرار، وأهديه إلى اللبنانيين الذين طوّعوا المستحيل، وتحمّلوا من المؤامرات المتلاحقة المجرمة المحاكة ضدهم أهوالا لم يتحمّلها شعب في الدنيا، على أمل أن نستعيد قريبا قرارنا الوطني الحر المصادر منا، وأن ترجع بيروت إلينا بالسلامة، اليوم قبل الغد بإذن الله".

وتقول كلمات الأغنية:

عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ

إِلَيْنَا بِالسَّلَامَهْ

عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ الَّتِي نَعْرِفُهَا

مِثْلَمَا تَرْجِعُ لِلدَّارِ الْيَمَامَهْ

سَوْفَ نَرْمِي فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْرَاقَ السَّفَرْ

وَسَنَسْتَأْجِرُ كُرْسِيَّيْنِ فِي بَيْتِ الْقَمَرْ

وَسَنَقْضِي الْوَقْتَ

فِي زَرْعِ الْمَوَاوِيلِ... وَفِي زَرْعِ الشَّجَرْ

آهِ يَا بَيْرُوتُ

كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا السَّفَرْ!!

فَاغْمُرِينَا أُغْمُرِينَا أُغمرينا

بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ... اغْمُرِينَا

بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا

بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ !!

هَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَطْلُعَ بَيْرُوتُ الْجَمِيلَهْ مرةً أُخرى..من الأيدي الخَرَابْ ؟

هَلْ مِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَنْبُتَ قَمْحٌ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ

أَوْ يَأْتِي مَعَ الْمَوْجِ الْحِسَابْ

هل من الممكن أن نكتب شعراً مرة بعد على حبّة لوزٍ او على قطن السحاب

آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا القَدَر.

فَاغْمُرِينَا .. أُغْمُرِينَا

بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ

اغْمُرِينَا

بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا

بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ.

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