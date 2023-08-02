مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)

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أثارت بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك الجدل من جديد فيما يخص ميولها الجنسية، لاسيما بعد التصريح عن استعدادها للزواج من امرأة.باميلا حلَّت ضيفةً في برنامج Spot On مع الإعلامي رالف معتوق، وأوضحت أنها تعشق الرجل، لكن في حال رفض جسدها إياه بعد مرور السنين، فمن الممكن أن تحب امرأة، مشددةً على أنها كل شيء.وقالت: "أنا أعشق الرجل لكن لو رفض جسدي حب الرجل بعد 20 عاما وظهرت فتاة أحبها سأحبها أنا لست مثلية أنا كل شيء".وكانت باميلا قد أحدثت حالة من الجدل بعد ردها على الاتهامات التي طالتها بشأن ميولها الجنسية، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة "الجديد".وسئلت الكيك عن أيهما يسيطر داخلها الجانب الأنثوي أم الذكوري، لتجيب أنها نصف رجل ونصف امرأة، وهي متصالحة مع ذلك كثيرًا، إذ أن المجتمع اتهمها بـ"المثلية الجنسية" أو "ثنائي الجنس؛ بسبب الأدوار التي قدمتها في أعمالها الدرامية.ولفتت إلى أنها كل شيء، هي الحب وتشبهه سواء أكان متمثلًا برجل أو امرأة، فهي لا تسمح للمجتمع أن يحدها بإطار معين.وأوضحت الكيك أنها لم تجد الرجل المناسب بعد، وفي حال عشقت امرأة من المحتمل أن تكون أول شخص يتزوج أحد من نفس جنسه.(البوابة)