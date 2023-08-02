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فنون ومشاهير
وفاة صاحب أغنية "يلا نرقص".. وهذا آخر ما كتبه
Lebanon 24
02-08-2023
|
06:43
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توفي الملحن والمغني الشاب محمد الوزير بشكل مفاجئ داخل منزله، دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح أغنية بعنوان "يلا نرقص".
وكان الوزير قد تعاون في أغنيته الجديدة مع شركة "لايف ستايلز"، حيث نعته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الفنان محمد الوزير، يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلطف بأهله ويصبرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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وطرح الفنان الشاب أغنية "يلا نرقص" من ألحانه، وكلمات السيد علي، وتوزيع مؤمن ياسر وإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، حيث كتب منشورًا عنها عبر فيسبوك قال فيه "اللهم توفيقك أول تعاون كمطرب مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بشكر الشيخ فهد وشركة لايف ستايلز بشكر كل فريق العمل كلكم رائعون والأغنية اتعملت بحب وإخلاص".
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