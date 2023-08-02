Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة صاحب أغنية "يلا نرقص".. وهذا آخر ما كتبه

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1093673-638265807746690465.jpg
Doc-P-1093673-638265807746690465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الملحن والمغني الشاب محمد الوزير بشكل مفاجئ داخل منزله، دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح أغنية بعنوان "يلا نرقص".

وكان الوزير قد تعاون في أغنيته الجديدة مع شركة "لايف ستايلز"، حيث نعته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الفنان محمد الوزير، يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلطف بأهله ويصبرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisement

وطرح الفنان الشاب أغنية "يلا نرقص" من ألحانه، وكلمات السيد علي، وتوزيع مؤمن ياسر وإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، حيث كتب منشورًا عنها عبر فيسبوك قال فيه "اللهم توفيقك أول تعاون كمطرب مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بشكر الشيخ فهد وشركة لايف ستايلز بشكر كل فريق العمل كلكم رائعون والأغنية اتعملت بحب وإخلاص".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:42 | 2023-08-02
10:05 | 2023-08-02
09:44 | 2023-08-02
05:15 | 2023-08-02
03:04 | 2023-08-02
02:13 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24