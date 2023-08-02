على خطى بروس ويليس... بدرية طلبة تعرض وجهها للبيع!

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قررت الفنانة المصرية بدرية طلبة بيع حقوق استخدام وجهها لشركات الذكاء الاصطناعي، من أجل استعماله في الأعمال الفنية مثل المسلسلات والأفلام.وناقشت بدرية الموضوع مع زميلاتها في برنامج "من غير نفسنة"، حيث تحدثن عن موضوع الذكاء الاصطناعي، واستشهدن بالنجم العالمي بروس ويليس لاعتقادهن أنه وافق على حقوق استخدام وجهه لإحدى الشركات المتخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي، للسماح لهم باستخدامه في المسلسلات والأعمال السينمائية.وأوضحت طلبة أنه سبق استخدام وجهها في مثل هذه الأعمال كما حدث معها في المسلسل الكرتوني "القبطان عزوز"، حيث جرى التقاط 1000 صورة لها من جميع الاتجاهات.ورحبت الفنانة المصرية بالفكرة، قائلة: "أكيد الفنان هيبقى سعيد، النجاح منسوب له وهو قاعد في بيته، ليه يتعب نفسه، وياخد ملايين ويرتاح".وعرضت وجهها للبيع، قائلة : "ييجوا يشتروا وشي أنا".