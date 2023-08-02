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فنون ومشاهير
سعر الواحدة منها 10 دولارات.. دمى صغيرة بحجم كف اليد تجسد أشهر اطلالات كايلي جينر
Lebanon 24
02-08-2023
|
14:00
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تعاقدت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كايلي جينر البالغة مع ماركة Bratz، لإصدار سلسلة من الدمى الصغيرة بحجم كف اليد، ترتدي نسخ من أشهر إطلالاتها على السجادة الحمراء.
وتضم المجموعة 6 دمى يبلغ سعر الواحدة منها 10 دولار، ملفوفة في عبوات مغلفة برقائق معدنية، متوفرة للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت.
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وتضمنت إطلالات الدمى، فستان "فيرساتشي" المزين بريش النعام الذي ارتدته كايلي في حفل Met Gala عام 2019، والفستان الأسود مع غطاء الرأس الكريستالي من تصميم الراحل "تييري موغلر".
وقالت كايلي في بيان صحفي: "لقد كنت من محبي براتز منذ طفولتي، وكنت دائمًا أرغب في الحصول على دمية براتز تشبهني، لقد أحببت كل خطوة في إنشاء هذه الدمى جنبًا إلى جنب مع فريق براتز".
من جانبها، قالت مديرة الإبداعية في شركة Bratz ياسمين لاريان: "تجسد كايلي حقًا كل ما تمثله دمية براتز منذ إنشائها قبل 22 عامًا، كونها متمردة، ونشيطة ومعبرة.".
وأضافت: "هذا التعاون لا يشمل الملايين من معجبي كايلي فحسب، بل سيصل أيضًا إلى الجماهير التي نشأت مع براتز والمتحمسة لإعادة إحياء نمط Bratz اليوم". (فوشيا)
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