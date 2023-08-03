عقارات وشركات وفندق.. الكشف عن ثروة النجم التركي الشهير إبراهيم تاتليسس الضخمة!

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أثار الفنان التركي الشهير، إبراهيم تاتليسس، الجدل مؤخرا بعدما ظهر اسمه في قائمة "المشاهير الذين لديهم ثروات تدهش الجميع". الا ان تاتليسيس نفى هذه الأخبار، مؤكدا أنه لا يمتلك الثروة الضخمة التي تم الترويج لها.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة TGRT Haber الإخبارية التركية، أوضح تاتليسس أنه ليس لديه هذا المقدار من الثروة كما زُعم في بعض المواقع التركية، وقرر أن يكشف عن تفاصيل ثروته الحقيقية بنفسه، مما أثار جدلاً كبيراً مجدداً.وتشمل ممتلكات تاتليسس مجموعة من العقارات، بما في ذلك محل كباب في إسطنبول، ومبنى تلفزيوني، ومجموعة من الشركات التجارية ومصنع للملابس. بالإضافة إلى فيلا وعدة شقق في مختلف أنحاء البلاد، وقارب، ودراجتين ناريتين، وعدة سيارات، بما في ذلك ليموزين و20 سيارة خدمية.وتشمل ممتلكاته أيضاً مجموعة من العقارات في بودروم، تضم 48 شقة وفيلا، وفندق يقع على الشاطئ، وقطعة أرض مجاورة. وفي إزمير، يمتلك فندقاً به 157 غرفة موزعة على 6 طوابق.وعلى صعيد الأعمال التجارية، يمتلك تاتليسس 5 مطاعم كباب في إسطنبول، وقناة تلفزيونية تُبث على D-Smart، وقناة تلفزيونية وطنية باسم Tempo TV.بالإضافة إلى الأملاك العقارية، تشمل أصول تاتليسس مجموعة من العناصر الشخصية الفاخرة، بما في ذلك قارب واحد، دراجتين ناريتين سريعين، سيارتين فارهتين، 3 سيارات دفع رباعي، ليموزين واحدة، بالإضافة إلى 20 سيارة خدمية مستخدمة في شركاته.على الرغم من هذه القائمة الطويلة من الأصول، أصر تاتليسس على أن الأرقام التي تم تداولها في الأخبار لا تعكس حجم ثروته الحقيقية. وقال إنه أراد توضيح الحقائق ووضع حد للشائعات والتكهنات بشأن ثروته.(تركيا الآن)