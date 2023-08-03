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فنون ومشاهير

شاهد.. محمد هنيدي ينحت اسمه على بطيخة

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:00
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احتفل الممثل المصري محمد هنيدي، بالعرض الأول لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، بمشاركة أبطال العمل، في إحدى دور العرض السينمائية بالقاهرة.

وظهر هنيدي في العرض وهو يحمل بطيخة منحوتًا عليها اسمه، خلال التقاط الصور أمام عدسات المصورين بجانب النجوم وفريق العمل.
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وعلى هامش العرض، أكد الفنان المصري لـ"فوشيا" أنه مستمتع بالأجواء وسعيد بعمله الجديد، لكن الرضا عنه سيأتي بعد مشاهدة الجمهور له ورصد الأصداء عليه.

وبشأن عودته للعمل مجددًا مع المخرج سعيد حامد بعد غياب دام 21 عامًا على تعاونهما الأخير في فيلم "صاحب صاحبه"، قال هنيدي إن عودته ليس له وإنما للسينما، وطلب منه إنتاج أفلام جديدة مع نجوم الفن.

يذكر أن محمد هنيدي يعود لتقديم الأدوار الصعيدية في فيلمه الجديد، بعد أن قدَّمها سابقًا في أفلام "الهروب" و"صعيدي في الجامعة الأميركية" و"عسكر في المعسكر". (فوشيا)
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