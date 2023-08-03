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فنون ومشاهير
مغنية لبنانية تعتذر لنقابة الفنانين بسوريا: "غلطة وغلطانها"
Lebanon 24
03-08-2023
|
10:31
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أعربت الفنانة اللبنانية ريم السواس عن حزنها للقرار الذي اتخذته نقابة الفنانين السوريين، والذي قضى بمنعها من إحياء الحفلات في سوريا.
وأشارت السواس خلال لقائها مع "فوشيا" إلى أن الأخطاء التي وقعت بها سابقًا على المسرح لن تتكرر، قائلة: "غلطة وغلطانها وألتمس منهم السماح".
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واعتذرت السواس لنقابة الفنانين في سوريا، متمنية أن يعاد النظر بقرار منعها من إحياء الحفلات، حتى تتمكن مجددًا من لقاء جمهورها هناك.
وتابعت المغنية اللبنانية: "معها حق النقابة باتخاذ هذا القرار؛ لأنها كانت تحاول حماية المجتمع السوري، وأنا أعتذر عن نفسي وعن جمهوري. صحيح نحن أخطأنا ولكني أعد بألّا يتكرر هذا الأمر، ولن أتفوه بأي كلمات نابية على المسرح".
وتمنت ريم السواس من جمهورها السوري الالتزام بقرارها، ووعدتهم بتأدية العديد من الأغاني الجميلة البعيدة عن الكلمات الخادشة، وعلقت: "إن شاء الله سأبقى على وعدي وستسير الأمور على ما يرام ويتم إلغاء قرار المنع".
على صعيد آخر؛ كشفت الفنانة أنها تعلمت القراءة والكتابة خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، وذلك بعد أن استعانت بمعلمة لمساعدتها، وقالت: "هذه الخطوة غيرت حياتي كثيرًا". (فوشيا)
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