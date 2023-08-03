رقم خرافي.. هذا مقدار ثروة دوين جونسون في 2023 وهكذا تضاعفت مؤخراً

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قبل عامين، كانت ثروة الممثل الكندي الأميركي دوين جونسون (ذا روك) تبلغ 320 مليون دولار، حسب مجلة "فوربس" الأميركية، لكن يبدو أن هذه الثروة تضاعفت خلال تلك الفترة، واستطاع تحقيق هامش ربح كبير، خلال فترة قصيرة من الزمن، مع وجود عدد من المشاريع التي كان جزءاً منها، إلى جانب أنه أقام عدداً من التحالفات الأكثر ربحاً في العديد من مناحي الحياة المختلفة.وليس بالأمر الخفي أن جونسون يتقاضى أجراً مقابل عمله كممثل فحسب، فمصدر دخله ليس من التمثيل والعمل السينمائي فقط، وإنما لدى هذا النجم المحبوب مصادر مالية أخرى، وتدفقات مالية متعددة تجلب له معظم دخله السنوي، ما جعل دوين يحقق صافي أرباح بلغ حوالي 480 مليون دولار، من جميع أعماله التجارية المتعددة التي يمتلكها على مدار هذين العامين. بعبارة أخرى، إن ثروة المصارع المتقاعد قفزت إلى نحو 800 مليون دولار، وفقاً لمجلة فوربس.وكما ذكرنا، سابقاً، يأتي معظم دخل جونسون من الأعمال التجارية. على سبيل المثال، تبلغ قيمة علامته التجارية الخاصة به 3.2 مليارات دولار، بسبب المبيعات الهائلة التي حققتها على مدار العامين الماضيين.مع أن معظم دخل "ذا روك" يأتي من الأعمال التجارية، إلا أن ذلك لا ينفي أن أجوره في الأعمال السينمائية عالية أيضاً، إذ جمع مبالغ ضخمة من خلال أفلامه، فقد ارتفع من مبلغ 5.5 ملايين دولار، الذي حصل عليه عندما لعب بطولة "The Scorpion King" (الملك العقرب)، إلى 22 مليوناً لكل فيلم بين عامَيْ: 2018 و2022.وفي فيلم "Red One"، الذي عرضته منصة "نتفليكس" تقاضى جونسون ما قيمته 50 مليون دولار ، حيث قام ببطولته إلى جانب غال غادوت وريان رينولدز، ورغم هذا الأجر الكبير، فلم يكن جونسون الممثل الأعلى أجراً لعام 2023، حيث كان هذا اللقب من نصيب توم كروز، الذي حقق 100 مليون دولار، عن دوره في فيلمه الجديد "المهمة المستحيلة: الحساب الميت الجزء 1". (زهرة الخليج)