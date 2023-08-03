فنان شاب يتقدم لخطوبة زميلته بطريقة رومانسية في الشارع (صور)

أعلنت الفنانة الشابة ثراء جبيل ارتباطها بالفنان مختار الديناري أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، والذي تقدم بطلب زواجها على طريقة الأفلام في الشارع بصحبة أصدقائهما في مشهد رومانسي، وشاركت ثراء مجموعة من صور الحدث من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لترد عليه قائلة: "موافقة".

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