Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شاب يتقدم لخطوبة زميلته بطريقة رومانسية في الشارع (صور)

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1094137-638266850364436436.jpg
Doc-P-1094137-638266850364436436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة الشابة ثراء جبيل ارتباطها بالفنان مختار الديناري أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، والذي تقدم بطلب زواجها على طريقة الأفلام في الشارع بصحبة أصدقائهما في مشهد رومانسي، وشاركت ثراء مجموعة من صور الحدث من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لترد عليه قائلة: "موافقة".
Advertisement
 
 
 


يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل مسرحية "وعملت إيه فينا السنين" على مسرح ساحة روابط، ويشارك في بطولة المسرحية حازم إيهاب، كاريمان حجازي، محمد سمير، تأليف وإخراج: محمد سمير. (لها) 


المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:10 | 2023-08-03
15:40 | 2023-08-03
14:00 | 2023-08-03
10:51 | 2023-08-03
10:31 | 2023-08-03
08:57 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24