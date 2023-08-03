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فنون ومشاهير

اليسا عن ذكرى 4 اب: "المشكلة انه منعرف الحقيقة"

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:10
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قالت النجمة اليسا تعليقا على ذكرى انفجار 4 اب عبر حسابها على "منصة اكس": "كل مرة منقول مع الوقت منروق، مننسى، منتعوّد. بس ما في ولا قوة رح تخلينا ننسى هاليوم البشع وهالمأساة  وهالدمار  والضحايا اللي خسرناهن. ما رح نتأقلم غير ما نعرف الحقيقة. المشكلة إنو منعرف الحقيقة بس ما في مين يحاسب أو يقولها.
الله يرحم اللي راحوا".
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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