اليسا عن ذكرى 4 اب: "المشكلة انه منعرف الحقيقة"

كل مرة منقول مع الوقت منروق، مننسى، منتعوّد. بس ما في ولا قوة رح تخلينا ننسى هاليوم البشع وهالمأساة وهالدمار والضحايا اللي خسرناهن. ما رح نتأقلم غير ما نعرف الحقيقة. المشكلة إنو منعرف الحقيقة بس ما في مين يحاسب أو يقولها.
الله يرحم اللي راحوا
— Elissa (@elissakh) August 3, 2023
كل مرة منقول مع الوقت منروق، مننسى، منتعوّد. بس ما في ولا قوة رح تخلينا ننسى هاليوم البشع وهالمأساة وهالدمار والضحايا اللي خسرناهن. ما رح نتأقلم غير ما نعرف الحقيقة. المشكلة إنو منعرف الحقيقة بس ما في مين يحاسب أو يقولها.
الله يرحم اللي راحوا