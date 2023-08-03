اليسا عن ذكرى 4 اب: "المشكلة انه منعرف الحقيقة"

قالت النجمة اليسا تعليقا على ذكرى انفجار 4 اب عبر حسابها على "منصة اكس": "كل مرة منقول مع الوقت منروق، مننسى، منتعوّد. بس ما في ولا قوة رح تخلينا ننسى هاليوم البشع وهالمأساة وهالدمار والضحايا اللي خسرناهن. ما رح نتأقلم غير ما نعرف الحقيقة. المشكلة إنو منعرف الحقيقة بس ما في مين يحاسب أو يقولها.

الله يرحم اللي راحوا".

كل مرة منقول مع الوقت منروق، مننسى، منتعوّد. بس ما في ولا قوة رح تخلينا ننسى هاليوم البشع وهالمأساة وهالدمار والضحايا اللي خسرناهن. ما رح نتأقلم غير ما نعرف الحقيقة. المشكلة إنو منعرف الحقيقة بس ما في مين يحاسب أو يقولها.

الله يرحم اللي راحوا — Elissa (@elissakh) August 3, 2023 Advertisement