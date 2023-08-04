دخلت المستشفى مع ابنتها بسببه.. فنانة شهيرة تحذر من ماكدونالدز (صورة)

أصيبت زوجة المطرب محمد محسن، الفنانة هبة مجدي، وابنتهما ذهب، بالتسمم بعد تناول وجبات إحدى المطاعم الشهيرة.



وكشف محمد محسن عبر منصة "إكس" عن تعرض زوجته وابنته للتسمم، عقب تناولهما وجبة من مطعم ماكدونالدز للمأكولات. وقال: "احذروا ماكدونالدز، هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل ماكدونالدز".

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وأكد محسن أنهما مكثا طوال الليل في المستشفى للعلاج من التسمم الذي تسببت فيه الوجبات. وأوضح أنه نشر الأمر من أجل تحذير الأشخاص من تناول وجبات ماكدونالدز، خاصة أنها ليست أول مرة. وأكد محسن أنهما مكثا طوال الليل في المستشفى للعلاج من التسمم الذي تسببت فيه الوجبات. وأوضح أنه نشر الأمر من أجل تحذير الأشخاص من تناول وجبات ماكدونالدز، خاصة أنها ليست أول مرة.

ونشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها من داخل المستشفى، بعد إصابتها بالتسمم عقب تناول وجبة ماكدونالدز.

وطمأن محسن المتابعين عن حالة هبة وابنتهما، مؤكدا أنهما أصبحتا بخير، بينما قالت زوجته إن وجبات ماكدونالدز، خاصة فرع التجمع بجوار مدرسة نارمر، سيئة، محذرة الجميع من تناولها. (روسيا اليوم)