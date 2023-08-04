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فنون ومشاهير
بعد أنباء عن علاقته بداليدا خليل.. عمرو دياب يخطف هاتف معجب أراد تصويره ويحذف الصور شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
04-08-2023
|
03:10
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تم تداول مقطع فيديو عبر "تيك توك" ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب في أحد أماكن السهر في الساحل الشمالي وهو يتوجّه نحو أحد المعجبين ويخطف هاتفه المحمول لمنعه من التصوير، وفور إمساك عمرو بالهاتف حذف الصور منه.
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وأغضب الفيديو الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوا "الهضبة" على هذا التصرف.
وكان عمرو دياب قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور بدا فيها وهو يطبع قبلة على خد الممثلة اللبنانية داليدا خليل.
وتفاعل الجمهور مع الصور معلّقين بأسماء أغاني "الهضبة" كنوع من المزاح، مثل "أنت الحظ"... في حين لم يتعرّف بعض المتابعين إلى صاحبة الصورة.
ونشرت داليدا الصور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بلقاء "الهضبة" على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وعلّقت عليها قائلةً: "الروح مع الأسطورة".
من ناحية أخرى، أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً ضخماً على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وقدّم خلاله عدداً من أروع أغانيه.
يُذكر أن داليدا خليل دخلت عالم الفن في عام 2007، وحققت أعمالها الفنية شهرة واسعة في الوطن العربي؛ ومن أهمها مسلسلا: "حلوة وكذابة" سنة 2013، و"دوائر حب" سنة 2015.(لها)
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