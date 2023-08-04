Advertisement

فنون ومشاهير

الجمهور قلق.. هل حاولت شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1094338-638267414271284268.jpg
Doc-P-1094338-638267414271284268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول إقدام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على التخلص من حياتها، ما أثار قلق جمهورها الذي تساءل عن حقيقة تلك الأخبار.

وكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"لها" حقيقة الأمر، حيث نفى كل ما تردد عن محاولة شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها، قائلًا: " الأمر لا يخرج عن كونه شائعات مغرضة، شيرين بصحة جيدة، ولو هناك أي مكروه تعرضت له سنكون بالتأكيد أول من يعلم".
Advertisement
 
من جهته، نفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، قائلًا: والله عيب جدًا الكلام ده"، وفق ما نقلته "القاهرة 24".
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت قلق جمهورها ومحبيها، وذلك بعد انتشار أنباء عن مرضها ووفاتها خلال الأيام الماضية.(لها)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:16 | 2023-08-04
04:34 | 2023-08-04
03:10 | 2023-08-04
02:30 | 2023-08-04
01:54 | 2023-08-04
01:30 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24