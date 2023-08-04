الجمهور قلق.. هل حاولت شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها؟

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول إقدام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على التخلص من حياتها، ما أثار قلق جمهورها الذي تساءل عن حقيقة تلك الأخبار.



وكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"لها" حقيقة الأمر، حيث نفى كل ما تردد عن محاولة شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها، قائلًا: " الأمر لا يخرج عن كونه شائعات مغرضة، شيرين بصحة جيدة، ولو هناك أي مكروه تعرضت له سنكون بالتأكيد أول من يعلم".

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من جهته، نفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، قائلًا: والله عيب جدًا الكلام ده"، وفق ما نقلته "القاهرة 24".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت قلق جمهورها ومحبيها، وذلك بعد انتشار أنباء عن مرضها ووفاتها خلال الأيام الماضية.(لها)





