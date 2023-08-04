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فنون ومشاهير
خبر حزين عن سيلين ديون.. هذا ما كشفته شقيقتها حول صحتها
Lebanon 24
04-08-2023
|
04:34
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كشفت كلوديت ديون، شقيقة النجمة العالمية سيلين ديون، تحديثًا حول صحة الأخيرة بعد تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس التي أجبرتها على إلغاء جولتها العالمية.
وفي حديثها إلى Le Journal de Montreal (عبر SheMazing) ، قالت كلوديت إن سيلين، 55 عامًا ، تتلقى الرعاية من أختهما ليندا وتعمل عن كثب مع باحثين متخصصين في الحالة النادرة.
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وكشفت هذا الأسبوع: "لا يمكننا العثور على أي دواء فعال، لكن الأمل مهم".
وتابعت: "أعتقد بصدق أنها بحاجة للراحة في الأغلب. إنها تحاول دائمًا أن تكون الأفضل في كل الأمور والأفضل في مجالها.... في مرحلة ما، يحاول قلبك وجسدك إخبارك بشيء ما. من المهم الاستماع إليه."
ومتلازمة الشخص المتيبس هي حالة عصبية غير قابلة للشفاء تؤدي إلى تقلصات عضلية لا يمكن السيطرة عليها، وهو مرض يؤثر على واحد فقط من كل مليون شخص.(lbci)
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