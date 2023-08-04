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فنون ومشاهير

إصابة فنانة شهيرة وابنتها بتسمّم بوجبة من مطعم شهير.. وزوجها يحذّر الجمهور (صورة)

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:15
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أعلنت الفنانة هبة مجدي عن تعرّضها هي وابنتها دهب لأزمة صحية، دخلتا على أثرها أحد المستشفيات، كاشفةً أنهما أُصيبتا بتسمّم غذائي، بعد تناولهما وجبة من أحد المطاعم الشهيرة.

ونشرت هبة صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلةً: "يا جماعة محدّش ياكل من المطعم ده، أنا ودهب أكلنا إمبارح منه واحنا لسّة خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء".
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من ناحيته، حذّر الفنان محمد محسن زوج هبة مجدي ووالد دهب، الجمهور من التعامل مع المطعم الشهير. (لها) 
المصدر: لها
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