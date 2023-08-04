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فنون ومشاهير

أنغام في ليلة استثنائية بجدة والجمهور يتفاعل معها

Lebanon 24
04-08-2023 | 11:00
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أحيت النجمة أنغام حفلاً غنائياً في مدينة جدّة بالسعودية وُصف بأنه "ليلة استثنائية"، أكدت فيها أنغام استمرارها في إمتاع عشّاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

تألّقت أنغام في الحفل بفستان خطف الأنظار من تصميم زهير مراد، وكانت ترافقها مديرة أعمالها راندا رياض، وبمجرد صعودها الى خشبة مسرح "بنش مارك" في جدّة على أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هاني فرحات، علت هتافات الجمهور وبدأوا بالتصفيق الحار.
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وبعدما حيّت الجمهور، قدّمت أنغام وصلة طربية من أغانيها التي تميّزت بها طوال مشوارها الفني، كما غنّى معها الجمهور مراراً في مشهد بدا أكثر من رائع.

قدّمت أنغام في الحفل حوالى 24 أغنية، كما أدّت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "سيبك إنت"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال. (لها)           
المصدر: لها
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